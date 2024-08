Open wereld Patrick Ster game gelekt

Volgens een online listing krijgt Patrick Ster van SpongeBob een eigen open wereld game. De game werd gelekt op de webshop Igabiba. De site had een pagina over de game die inmiddels offline is gehaald. Ze beschreven beschreef de game als een “open-world physics-based playground”. De game wordt naar verluidt uitgegeven door Outright Games, die we kennen van meerdere gelicenseerde games. De game komt volgens de site naast de Switch ook naar PlayStation en Xbox consoles. Hieronder zie je een X-post van de listing van de game inclusief beschrijving.

Hieronder lees je ook nog even de volledige beschrijven:

“Patrick fans, your time has come – and Bikini Bottom is your open-world playground! You can skydive with just a parasol (or nothing at all), search for buried treasure in the Dump, or release the rage in Mrs. Puff’s Rage Room. Use almost any item you find, from the reef blower to a paint can, to make the world more Patrick. And take on challenges only Patrick would attempt, set up by Spongebob, Sandy Cheeks, Mr. Krabs, and more.