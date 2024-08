Nog meer Fate nieuws: Fate/EXTRA Record is onderweg!

Je zou denken dat het na de aankondiging van twee remasters wel weer even genoeg is voor de Fate-games. Gisteren werden namelijk Switch-remakes van visuals novels Fate/stay night en diens vervolg Fate/hollow ataraxia aangekondigd. Maar driemaal is scheepsrecht, want ook een remake van Fate/EXTRA Record blijkt op de planning te staan! Deze van origine PSP-game speelt zich af in een universum parallel aan dat van Fate/stay night. Maar in tegenstelling tot de aangekondigde remasters, is Fate/EXTRA Record geen visual novel. In deze RPG zoek je namelijk naar de Holy Grail in virtuele dungeons, compleet met vijanden uiteraard.

Fate/EXTRA kwam twaalf jaar geleden ook in het Westen uit. Maar fans hopen dat deze remake betekent dat Fate/EXTRA CCC hierna aan de beurt is. Deze game verscheen niet eerder in het Westen, en bevat een soort alternatieve route van het verhaal uit Fate/EXTRA. Hoewel we Fate/EXTRA Record pas in 2025 kunnen verwachten, is dat geen ramp. Je kan immers 7 augustus al aan de slag met Fate/stay night REMASTERED! Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments!