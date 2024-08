[Review] One Piece Odyssey – Is de game de toekomstige piratenkoning waardig?

One Piece-fans, klaar voor een nieuw avontuur met Monkey D. Luffy en zijn trouwe Straw Hat-nakama? One Piece Odyssey is de nieuwste game in het teken van de populaire manga en anime, en is bovendien de eerste turn-based RPG in de reeks. Hoewel we ervan uitgaan dat je bekend bent met de serie, willen we wel even benadrukken dat er hieronder spoilers zullen volgen voor One Piece zelf. Verder lezen op eigen risico dus.

Gear 1: De Straw Hats leiden schipbreuk

Aangezien One Piece-vader Eiichiro Oda zelf mee heeft geschreven aan het verhaal, verwachten we natuurlijk iets bijzonders. De game begint ergens na de bekende time skip van de serie. Waarschijnlijk ergens na de Dressrosa-arc. Het schip van de Straw Hats komt terecht in een storm en spoelt aan op een mysterieus eiland. De bemanning is elkaar kwijtgeraakt en de Thousand Sunny is aan het zinken. Je eerste taak als kapitein Monkey D. Luffy is om je bemanning terug te vinden. Dat eerste is zo gepiept, maar wanneer je een van de bewoners van het eiland tegenkomt, gebruikt zij haar krachten om al je vaardigheden te stelen. Zo ontstaat het grotere doel van de game: je krachten zijn opgeslagen in vreemde kubussen, verspreid over het eiland, en die moet jij gaan terugvinden. Hierbij word je bijgestaan door twee nieuwe personages: Adio en Lim. Sommige kubussen zijn gewoon op het eiland zelf, en voor andere moet je de wereld van Memoria betreden om herinneringen opnieuw te beleven en op die manier krachten terug te krijgen.

Gear 2: Terug naar de Grand Line

Dat betekent dus dat je teruggaat naar bekende eerdere momenten uit de serie. De eerste herinnering is bijvoorbeeld Alabasta, een bekende arc met Vivi en Crocodile in de hoofdrol. Voor fans is het een leuke manier om die iconische gedeeltes nog eens te beleven. De catch is echter dat het in de herinnering allemaal nét even iets anders gebeurt dan hoe het echt is gegaan. Daarmee stippelen we ook meteen een ‘maar’ aan: Odyssey gaat ervan uit dat je een vrij goede kennis van het verhaal hebt tot aan de Dressrosa-arc. Hoewel ik zelf een aanzienlijk deel van de anime heb gezien, is dat zo lang geleden dat ik bepaalde aspecten van het verhaal alsnog niet goed kon plaatsen. Wellicht zul je deze game niet zo snel oppakken als je de serie niet kent, maar het is desondanks het vermelden waard dat je zonder voorkennis het verhaal misschien moeilijk volgt. Daar staat tegenover dat doorgewinterde fans waarschijnlijk allerlei easter eggs kunnen oppikken. Je kunt veel van de game zeggen, maar oog voor detail is er wel. Er is duidelijk veel liefde in gestoken.

Gear 3: Speel als (bijna) alle Straw Hats

Ik wilde echt meegesleept worden door Odyssey. De gameplay spreekt echter redelijk voor zich en laat weinig nieuws zien. Je gaat van missie naar missie en beweegt je door een vrij lineaire wereld, die natuurlijk barst van de vijanden. Rondlopen, met mensen praten, (fetch) quests doen, vechten, herhalen. Je bepaalt zelf als wie je speelt, maar iedere Straw Hat heeft natuurlijk zijn eigen skills. Je zult dus regelmatig moeten wisselen. Dus als je denkt alleen maar als je favoriete personage te kunnen spelen, zoals in de Pirate Warriors-games, heb je helaas pech. Aan de andere kant is het juist wel leuk dat iedereen hierdoor aan bod komt. Chopper kan bijvoorbeeld kleine doorgangen in, en met Sanji kook je gerechten die je in de strijd een voordeel geven. Wat wel jammer is, is dat zowel Franky als Brook in het eerste deel van de game schitteren in afwezigheid. Jimbei zit in Odyssey nog niet bij de bemanning en is dus geen speelbaar personage.

Een ander minpunt vond ik dat het verplaatsen in de wereld vrij beperkt is. Als je het vergelijkt met Unlimited World Red, waar je in het hub-gedeelte Luffy’s krachten kon gebruiken om je voort te bewegen, valt Odyssey een beetje tegen. Je kunt niet eens over de meeste hekjes springen. Jammer als je met een groep personages speelt die de meest ondenkbare dingen kunnen. Helaas niet zo ondenkbaar als een stukje afsnijden door over een muurtje te hoppen. Nee, ook de piratenkoning in spé moet gewoon het pad volgen.

Gear 4: Turn-based voor beginners

Wie One Piece kent, weet dat vechten er een groot onderdeel van uitmaakt. We moeten het dus zeker ook even over de combat in Odyssey hebben. One Piece-games zijn er inmiddels genoeg, maar dit is de eerste game met een turn-based vechtsysteem. Persoonlijk heb ik weinig ervaring hiermee, dus ik zal niet gaan vergelijken met andere turn-based RPG’s. Maar waar ik dus wel mee kan beginnen, is dat ik er als turn-based-noob makkelijk in kon komen. Het idee is simpel: je kiest tussen normaal aanvallen, een speciale aanval gebruiken, items gebruiken of groepsaanvallen uitvoeren. Voor speciale aanvallen – de signature moves die we uit de anime en manga kennen – heb je zogenaamde Tension Points nodig, en die verdien je weer door normale aanvallen uit te voeren.

De Straw Hats beginnen de game op level 40 en met een hele waslijst aan speciale aanvallen, wat je de gelegenheid geeft om ze naar hartenlust uit te proberen en tegelijkertijd rustig aan de combat te wennen. Daar komt natuurlijk verandering in als je krachten worden gestolen – je gaat terug naar level 1. Desondanks blijft het vechten vrij eenvoudig. Je vecht met vier Straw Hats tegelijk en hanteert het principe steen-papier-schaar (kracht wint van snelheid, snelheid van techniek, techniek van kracht). Het voelt een beetje basic, maar het feit dat er meerdere gevechten plaatsvinden binnen dezelfde encounter is dan weer een leuke toevoeging. Ook worden er soms unieke situaties getriggered die je uitnodigen je strategie aan te passen.

Desondanks wordt het vechten na een tijdje repetitief. Wel kun je de animaties versnellen, of het vechten zelfs uit handen geven aan AI. Een leuk detail voor de fans: na de meeste gevechten hoor je een kort gesprekje tussen de bemanningsleden, afhankelijk van je team. Zet bijvoorbeeld Zoro en Sanji bij elkaar, en je wordt getrakteerd op hun kenmerkende gekibbel.

Gear 5: Customizen met hindernissen

Qua graphics is er in principe weinig op Odyssey aan te merken. Ik werd niet per se omvergeblazen, maar ik kan niet ontkennen dat het er allemaal mooi uitziet. Af en toe lijkt het wat onscherp op het kleine scherm van de Switch, al vond ik dat verder niet storend. Qua artstyle doen ze eigenlijk weinig nieuws; die lijkt grotendeels overgenomen te zijn van bijvoorbeeld de meest recente Pirate Warriors-game. Niets mis mee, maar ook niet heel bijzonder. Wel wordt de game vergezeld van een opzwepende soundtrack, met name tijdens de gevechten. Op dit vlak niets te klagen!

Het enige wat ik persoonlijk een beetje jammer vond, was de consistentie hier en daar. In de Switch-editie van Odyssey heb je de mogelijkheid om elk personage verschillende outfits te geven – hun huidige outfit (na de time skip dus), hun normale outfit van vóór de time skip, en de outfits uit de Water 7-arc. Een erg leuke toevoeging, zeker als je net als ik een voorkeur hebt voor hoe iedereen er voor de time skip uitzag. Of Nami en Robin wat bedekkendere kleding wilt geven. Het jammere is dan wel dat je afwijkende outfits alleen ziet als je echt aan het spelen bent. In cutscenes (en daar zijn er heel veel van) draagt iedereen alsnog de standaardkleding. Hoewel dit puur cosmetisch is en niets afdoet aan de gameplay, haalt het je soms wel even uit de immersie.