Opnieuw geruchten over een Nintendo Switch 1 Direct

Ondanks dat we volgende week de Nintendo Switch 2 te zien krijgen in een speciale Nintendo Direct, duiken ook opnieuw geruchten op dat er nog een Nintendo Direct aan zit te komen die in het teken staat van de originele Nintendo Switch. Sterker nog, volgens de laatste geruchten zou die nog deze week plaats moeten gaan vinden. In februari dook een soortgelijk gerucht op, de website Go Nintendo meldt dat dit keer drie afzonderlijke bronnen beweren dat deze Direct deze week plaats zal gaan vinden.

Het zou alles behalve vreemd zijn dat Nintendo nog een Direct plaats laat vinden rondom de Nintendo Switch zelf. Immers zijn er nog verschillende grote titels die voor de console moeten verschijnen. Denk aan Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Metroid Prime 4: Beyond en Pokémon Legends: Z-A. Stuk voor stuk spellen die meer dan de moeite waard zijn om in de schijnwerpers te zetten. Nintendo heeft tot nu toe niets bevestigd, dus voor nu nemen we de geruchten nog wél met de bekende korrel zout.

Denk jij dat we deze week inderdaad nog een Nintendo Direct krijgen rondom de Nintendo Switch? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!