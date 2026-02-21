Opus Magnum: Complete Edition aangekondigd voor de Nintendo Switch

De Complete Edition van Opus Magnum komt naar de Nintendo Switch. Deze game, een open-ended puzzle game, komt oorspronkelijk alweer uit 2017. Het verscheen dat jaar op Steam, waar het indien overweldigend positieve reviews ontvangt. Eerder deze maand werd ook de prequel/expansion aangekondigd, genaamd Re Metallica. Deze beide games komen nu in een Complete Edition Bundel ook naar de Nintendo Switch. Deze zal vanaf 7 maart te downloaden zijn via de eShop. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Opus Magnum is dus een open-ended puzzel game waarin jij de rol aanneemt van een alchemist. Geroemd als de aankomende beste alchemist van zijn generatie heeft Anataeus Vaya net een nieuwe positie geaccepteerd. Die van Hoofd Alchemist aan het huis van Tassen, het oudste en rijkste huis van de oude huizen van de stad. Maar gevaren schuilen onder de oppervlakte van deze familie, en alchemie kan niet elk probleem oplossen. In-game ben je vooral bezig met het delicate en precieze wek van de transmutation engine…een machine dat in de juiste handen de beste geneesmiddelen, dodelijke wapens en prachtige edelstenen kan maken. Design en bouw de alchemistische processen, inclusief de vele machines die je daarbij helpen.