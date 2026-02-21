Launch trailer Star Trek: Voyager – Across the Unknown verschenen

Eerder deze week verscheen Star Trek: Voyager – Across the Unknown op de Switch 2. In deze verhaal gestuurde survival game bepaal jij het verhaal en lot van het iconische Star Trek schip U.S.S. Voyager. Om de release hiervan te vieren heeft Daedalic Entertainment een launch trailer online gezet. Hierin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet, en is natuurlijk ideaal voor iedereen die benieuwd is hoe de game eruit ziet. De trailer kun je hieronder bekijken. De game is te downloaden in de Switch 2 eShop voor €39,99.

Star Trek Voyager: Across the Unknown is een verhaal gedreven survival-strategiegame waarin het lot van het iconische ruimteschip in jouw handen ligt. Neem het roer in handen, beheer het schip en de middelen, en neem moeilijke beslissingen. Lukt het jou om het schip en de bemanning veilig thuis te brengen? Volgens de officiële beschrijving combineert Across the Unknown ‘verkenning, scheeps- en grondstoffenbeheer, roguelite-elementen en betekenisvolle keuzes’. Klinkt als de perfecte combinatie voor fans van de serie!