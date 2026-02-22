Capcom zet in op voorkomen leaks/spoilers Resident Evil Requiem

Over minder dan een week verschijnt dan eindelijk Resident Evil Requiem op Nintendo Switch 2. De gamecommunity kijkt reikhalzend uit naar dit nieuwste deel van de survival-horrorfranchise, en dat betekent dat de game regelmatig in het nieuws is verschenen. In aanloop naar de releasedag laat Capcom op social media echter weten geen leaks of spoilers te dulden. Het bedrijf wil dat iedereen op day one de game kan ervaren zoals bedoeld: spoilervrij.

A message to the Resident Evil community pic.twitter.com/kACITMlHqj — Resident Evil (@RE_Games) February 20, 2026

De boodschap is duidelijk: het juridische team van Capcom houdt de komende tijd het internet nauwlettend in de gaten. Elk bericht met spoilers en/of leaks over Resident Evil Requiem wordt aangepakt. Op zich een geruststellende gedachte voor fans die op 27 februari blind in de game willen duiken. De praktijk laat echter zien dat dit soort berichten desondanks blijven opduiken. Het risico is bij deze game extra groot, want eerder deze maand bleek dat fysieke edities van Resi 9 veel te vroeg bij mensen op de deurmat zijn beland. Wil je niet gespoild worden? Dan wil je de komende paar dagen misschien je socials even ontwijken. Wel nieuwsgierig naar wat je kunt verwachten? Lees dan zeker even onze preview van de demo.

Ga jij op releasedag meteen in Resident Evil Requiem duiken? Laat het ons weten in de comments!