Fire Emblem: Fortune’s Weave komt in september naar de Switch 2

Fire Emblem: Fortune’s Weave werd tijdens de Direct in december 2025 aangekondigd. Al kregen we toen nog weinig te zien en horen over deze gloednieuwe titel. In april dook er al een PEGI-rating op en zojuist tijdens de Nintendo Direct werden we getrakteerd op de releasedatum! Dit nieuwe Fire Emblem-deel verschijnt op 17 september voor de Switch 2.

In de nieuwe trailer uit de Direct ontmoetten we onze vier nieuwe helden. Maak kennis met de jonge goedhartige Kai, de stijlvolle zwaardvechter Dietrich, Theodora de koningin van Saramis en Leda, een wraakzuchtige muzikante. Strijd om de overwinning in de Heroic Games, want alleen de winnaar mag een wens doen. Tussen de gevechten door kun je op verschillende manier je vaardigheden versterken. Door te trainen, nieuwe bondgenoten te werven, of reis buiten Daxian om ervaring op te doen. Jij bepaalt hoe je je vrije tijd invult. Bereid je voor op turnbased combat. Alle vier de hoofdpersonages hebben hun eigen speciale technieken. Benut deze en kom als winnaar uit de strijd! De laatste beelden van de trailer hintten op een link met de verhaallijn van de immens populaire Three Houses. Maar op welke manier blijft voorlopig nog onduidelijk.

Kijk jij uit naar de release van Fire Emblem: Fortune’s Weave?