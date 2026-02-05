Final Fantasy VII Rebirth komt nog voor zomer naar Switch 2

Het is nog maar pasgeleden dat Square Enix het eerste deel van de Final Fantasy VII remake uitbracht op de Switch 2, maar over een kleine vier maanden kun je alweer aan de slag met het tweede gedeelte. Final Fantasy VII Rebirth verschijnt namelijk op 3 juni op de Switch 2. In de eerste trailer van de Switch 2-versie werden de eerste beelden gedeeld van de game waarin het duidelijk is dat de kwaliteit van Remake behouden wordt.

De eerste trailer ziet er alweer erg goed uit, zelfs nu de wereld meer open is gemaakt. Ook is er al onthuld dat de game weer functionaliteiten gaat krijgen om de gameplay gemakkelijker te maken als je meer van het verhaal wilt genieten.