Go-Go Town! verschijnt 16 juli op de Nintendo Switch (2)

Het is al een tijdje bekend dat Go-Go Town! naar de Nintendo Switch gaat komen. Echter weten we sinds twee dagen dat er ook een Switch 2-editie op de planning staat. En dat is nog niet het enige, want de releasedatum en prijs is nu evenals naar buitengekomen! De Switch-versie kost €28,99, terwijl de Switch 2 Edition voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank zal gaan. De game is eventueel op een later moment te upgraden naar de Switch 2-versie voor een euro. Beide uitgaven zullen volgende maand verschijnen op donderdag 16 juli.

In Go-Go Town! steek je jouw handen uit de mouwen als burgemeester van jouw eigen stad. Het enige probleem is dat de stad nog volledig opgebouwd moet worden en daar ga jij als actief betrokken persoon bij helpen. Zo zul je wijken moeten plannen, logistieke netwerken aanleggen en natuurlijk zorgen dat de gemeenschap groeit! Gelukkig is er naast al het gestress ook tijd voor ontspanning middels een ritje op de kartbaan of een vissessie.