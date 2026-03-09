Kijk hier om 22:00 de The Super Mario Galaxy Movie Direct

Vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe Nintendo Direct. Ditmaal niet over games die er aan gaan komen, maar over de aankomende The Super Mario Galaxy Movie. In deze Direct zal de laatste trailer voor de film te zien zijn. De film komt namelijk begin volgende maand uit in de bioscoop.

Met deze trailer krijgen we een derde grote trailer te zien die waarschijnlijk weer wat nieuws over de film onthult. Zo werden in de eerste trailer onder andere Rosalina en Bowser Jr. onthuld, de tweede trailer toonde dan eindelijk Yoshi. Of we weer een nieuw personage gaan zien is nog afwachten, maar hoe dan ook zorg dat je er klaar voor zit.