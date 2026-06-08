Releasedatum Momento bekend 

Afgelopen maart werd er dankzij een aankondigingstrailer naar buiten gebracht dat Momento in het tweede kwartaal van 2026 zou verschijnen. Het leek er bijna op alsof dit niet meer zou lukken, maar met een releasedatum op dinsdag 30 juni – wordt de eerdere belofte toch nog net waargemaakt. Zowel de Switch- als de Switch 2-versie gaan de laatste dag van deze maand voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank.

Vind je het leuk om kamers in te richten met diverse voorwerpen? Dan is Momento misschien wel hét spel voor jou! In deze game decoreer je niet zomaar ruimtes, want de items die plaatst hebben invloed op de rest van je leven. Inrichten kan trouwens geheel naar eigen smaak, dus als je een schilderij schuin wilt hangen, dan mag dat! Als je het verhaal hebt uitgespeeld, dan kun je dat nogmaals doen om een ander einde te ontgrendelen. Echter is het evenals mogelijk om met de creatieve modus aan de slag te gaan en zijn er verschillende easter eggs te ontdekken.

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