Farming Camp aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever SOEDESCO en ontwikkelaar Innerfire Studios hebben aangekondigd dat hun cozy single player farm managment game Farming Camp ook naar de Nintendo Switch komt. De game heeft momenteel helaas nog geen releasedatum, en is het is onduidelijk of de game tijdens release meteen naar de Switch komt of later. Wel is bekend dat de game later dit jaar nog zal verschijnen. Er is in ieder geval wel alvast een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Farming Camp speel jij Alessandra, een tiener die vastbesloten is om de beste boer van het kamp te worden. Elke zomer is er namelijk een Evertree Farming Camp, waarbij een wedstrijd gehouden wordt om de nieuwe ‘standout Evertree Farmer’ te vinden. Dit is een titel voor iemand die het in zich heeft de kunst van de boeren naar nieuwe hoogtes te brengen. Alessandra is vastbesloten die titel te winnen, maar zal het daarvoor moeten opnemen tegen haar leeftijdsgenoten. Daarnaast is het natuurlijk niet alleen jou boerderijtje je moet onderhouden, maar ook het kamp! Dus leer je leeftijdsgenootjes kennen, help met de klusjes in het kamp en leer alles wat je kunt leren over de vele facetten van het boederij leven.