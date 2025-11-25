Overmorgen een gratis update voor Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Begin deze maand verscheen de vierde game van The Era of the Wild van The Legend of Zelda. Deze prequel speelt zich af rondom de stichting van Hyrule en volgt het verhaal van Zelda in het verleden. Het is een uitstekende game die wij beloonden met een 9.5 na hem 100% uitgespeeld te hebben. Nu heeft Koei Tecmo onthuld dat er over twee dagen, op 27 november een gratis update zal verschijnen. Deze zal verschillende nieuwe elementen geven.

Om te beginnen komen er nieuwe challenges die je kunt spelen na het uitspelen van de verhaallijn. Deze challenges voegen ook nieuwe Vicious monsters toe zoals Vicious Bokoblins en Vicious Sludgelikes. Dit inclusief nieuwe materialen voor fuse aanvallen. Daarnaast komen er twee nieuwe wapens, een two-handed zwaard en een speer. De namen zijn vooralsnog niet in het Engels bekend. Maar je kunt ze op een afbeelding zien op de officiële site.

Mocht je een fan zijn van Sync Strikes, dan heb je ook geluk. De game laat je met een challenge een nieuwe samenwerking tussen Zelda en Calamo vrijspelen. Hierbij gooit Calamo een boomerang en zal Zelda haar tijdkrachten gebruiken. Er is een tweede syncstrike die je kunt gebruiken in sommige gevechten. Je personages kunnen vanaf de update een Sync Strike met een Flux Construct uitvoeren.

Verder zijn er verschillende bugfixes en kleine aanpassingen zoals het kunnen opslaan van de aanvallen per wapentype voor Knight Construct en het hebben van waarschuwingsgeluiden wanneer een effect bijna eindigt zoals wanneer je je batterijen oneindig kunt gebruiken.