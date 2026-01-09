Overrogue bevestigd voor Nintendo Switch 2

Hoewel de Switch 2 achterwaarts compatibel is, duiken er nog steeds regelmatig Switch-games op die een speciale Nintendo Switch 2-editie krijgen. Nu is het de beurt aan Overrogue. Volgens een vermelding in de Nintendo eShop verschijnt de game op 15 januari.

Overrogue verscheen oorspronkelijk in 2022 voor de Nintendo Switch. Het is een roguelite met deck-building en JRPG-elementen, waarin jij strijdt om de nieuwe Overlord te worden. Dit doe je door mee te doen aan de Selection Battle, die je door uitgestrekte labyrinten leidt. Met 300 verschillende soorten kaarten kun je heel wat combinaties maken! Daarnaast zijn er ook 150 verschillende schatten te vinden. Stort je met je deck in de turn-based combat van Overrogue en strijd jezelf steeds verder naar die felbegeerde titel. Nog niet bekend met de originele game? Kijk dan zeker even de trailer onder aan dit artikel. De Nintendo Switch 2 Edition van Overrogue laat de visuele beperkingen van de originele Switch achter zich en biedt verbeterde resolutie. Ook zal de test beter leesbaar zijn. Ondersteuning voor de nieuwe muisbediening van de Switch 2 mag uiteraard ook niet ontbreken.

Overrogue zal € 15,99 kosten. Heb je het origineel al? Voor € 0,99 upgrade je naar de Switch 2-editie.