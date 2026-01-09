Fire Emblem: Path of Radiance nu te spelen via NSO + Expansion Pack

Vandaag is het een goede dag voor Fire Emblem-fans. Naast de toevoeging van de Fire Emblem: Path of Radiance op Nintendo Music, kun je vanaf nu ook de game spelen op je Switch 2. Tenminste wanneer je de Nintendo Switch Online + Expansion Pack hebt aangeschaft. Die versie van het online abonnement van Nintendo bevat namelijk toegang tot Nintendo Classics – Nintendo GameCube.

Deze app is exclusief voor de Switch 2 en bevat al verschillende klassiekers. Denk aan The Legend of Zelda: Wind Waker, Luigi’s Mansion, F-Zero GX en meer. Vandaag is daar dus ook Fire Emblem: Path of Radiance bij gekomen. Om hem te kunnen spelen zul je wel eerst een update van de app moeten binnenhalen.

Heb je nog geen abonnement, maar wil je de game wel spelen?Dan kun je deze aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

