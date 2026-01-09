Steampunk strategy game They Are Billions onderweg naar de Switch 2

They Are Billions is een strategy game gemaakt door Numantian Games, en origineel uitgebracht in 2019. De game werd erg goed ontvangen, waar veel mensen het als een zeer goede en uitgebreide RTS zien. Nu blijkt de game ook naar de Nintendo Switch 2 te komen. They Are Billions is namelijk verschenen in de Switch eShop, waar hij te downloaden zal zijn vanaf 22 januari. Fans van de serie of mensen die een nieuwe RTS boordevol content willen ervaren kunnen hem dan oppikken voor €29,99. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de originele trailer bekijken.

They Are Billions speelt zich af in een post-apocalyptische steampunk wereld. De wereld is ten onder gegaan aan een zombie Apocalyps, en de mensen die over zijn verschuilen zich in koloniën, waar ze zich tegen de biljoenen geïnfecteerde proberen te beschermen. Dus bouw je settlement, sla aan het onderzoeken en bouw een fort waar nog geen biljoenen zombies doorheen komen! De game heeft verschillende game-modussen, zoals een survival mode waarin een random wereld gemaakt wordt waar je moet overleven, tot een campaign met 48 missies, waarbij je onder het gezag van Quintus Crane, de heerser van de New Empire probeert het land terug te winnen van de zombies.