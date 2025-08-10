Pac-Man World 2 Re-Pac krijgt officiële trailer die graphics vergelijkt

Tijdens de Nintendo Direct partner Showcase van twee weken terug is Pac-Man World 2 Re-Pac aangekondigd, een remake van de game die oorspronkelijk in 2002 verscheen. Na de reveal waren mensen meteen benieuwd hoe de game eruit ging zien in vergelijking met het origineel, wat ervoor zorgde dat er meteen video’s verschenen waarin de beelden vergeleken werden. Nu lijkt het erop dat Bandai Namco ook antwoord wil geven op deze vraag, aangezien ze nu zelf een video hebben geüpload die de twee games met elkaar vergelijken. Het gaat hier om een trailer van ongeveer een minuut, waarin de nieuwe grapics goed te zien zijn. Pac-Man World 2 Re-Pac verschijnt op 26 september.

in Pac-Man World 2 Re-Pac volg je wederom het verhaal van dit iconische personage terwijl hij op reis gaat door Pac-Land. Spelers zullen zes unieke werelden moeten doorlopen, met omgevingen bestaande uit graslanden, een vulkaan, ijzige bergtoppen en meer. Ondertussen zal Pac-Man het opnemen tegen alle spoken en hun baas Spooky. De game is een volledige remake van de klassieker, met verbeterde gameplay, volledige voice-acting, nieuwe collectibels en nieuwe customization opties. Voor het eerst in de Pac-Man World serie is daarnaast 2-player couch co-op mode geïntroduceerd. Je zult dus nu samen Pac-Land kunnen verkennen!