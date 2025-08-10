[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 33

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Drag x Drive [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 14 augustus
Drag X Drive is een game die in het teken staat van basketbal. Op zichzelf niet zo bijzonder, ware het niet dat alle spelers in een rolstoel zitten. Slim bedacht, want dit scenario is daarmee uitermate geschikt om met de muisfunctie te spelen! Door met beide Joy-Cons te ‘muizen’, bestuur je met elke controller één rolstoelwiel. Je bestuurt de boel dus eigenlijk met je hele handen. Speel kleine potjes van 3 VS 3, speel mini-games of oefen tegen bots om beter te worden in deze interessante nieuwe game! Benieuwd naar de game? Wij mochten hem al eens proberen, hoe we dat vonden kun je hier lezen.
EA SPORTS Madden NFL 26 [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €79,99– 14 augustus
Madden is terug bij Nintendo! Deze football serie verscheen voor het laatst in 2013 op een Nintendo console, maar is nu weer terug! En wat kun je daarvan verwachten? Nou, allereerst natuurlijk vloeiende gameplay, verbeterde graphics en responsieve besturing die optimaal gebruikmaakt van de kracht van de Switch 2. Van haarscherpe stadionverlichting tot realistische tackles en slimme AI: de trailer maakt duidelijk dat dit een volwaardige Madden-ervaring wordt, niet zomaar een afgeslankte versie. Alle bekende modi keren terug, zoals Franchise Mode, Face of the Franchise en Ultimate Team. Of je nu een hele NFL-carrière uitspeelt of gewoon een snel potje doet met vrienden het kan allemaal, thuis of onderweg. Met actuele rosters, dynamisch weer en volledige NFL-licenties is dit hét moment voor fans op Nintendo.
OFF
Prijs in de Nintendo eShop: €14,79– 15 augustus
In OFF krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie is gestuurd. Jij, de speler, moet namelijk helpen de wereld van OFF te reinigen en te ontdoen van geestachtige wezens. Dit doe je door verschillende Zones te onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl jij deze vreemde wereld verkent, leer je daarnaast meer over de wereld en wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Gameplay gezien speelt de game als een turn-based RPG, waarbij de slagman levelt, nieuwe vaardigheden verzamelt en nieuwe partymembers aan zijn team toevoegt. Toch is het niet als standaard RPG’s. Zo zul je in plaats van met klassieke elementen zoals vuur en ijs werken met elementen als rook, plastic en suiker, en zijn ook de vele puzzels die de game rijk is niet zoals je gewend bent.
Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 augustus
- 12 augustus – Escape the Backrooms: Bodycam
- 13 augustus – Faye Falling
- 13 augustus – Bunny Battle Nemesis
- 13 augustus – Rogue Raccoon
- 13 augustus – DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper
- 14 augustus – Bubble Wizard IV Saga
- 14 augustus – Iwakura Aria
- 14 augustus – Zumba: Treasure of the Marble Sea
- 14 augustus – Passion Puzzle – Hentai Maidens!
- 14 augustus – Korea Drone Flying Tour Anyang-si
- 14 augustus – Crossout Legends
- 14 augustus – Radiant: Guardians of Light
- 14 augustus – Toaplan Arcade Collection Vol.1
- 14 augustus – Curse Rounds
- 14 augustus – Na na Knights
- 14 augustus – Yarn Guardians
- 14 augustus – EGGCONSOLE ‘Brandish Renewal’
- 14 augustus – Bunny Girls
- 15 augustus – Bendy: Lone Wolf
- 15 augustus – Mind over Magnet
- 15 augustus – GOST of Time
- 15 augustus – 1989 After the War
- 15 augustus – Mad Skills BMX 2
- 15 augustus – Re:Play
- 15 augustus – Demons are Coming!
- 15 augustus – Tokyo Racer X
- 15 augustus – Camp Life: Wilderness Survival 2025
- 15 augustus – TetroMosaic, RacY: AutomatA
- 15 augustus – Learn to Play: Jungle Frog
- 15 augustus – Cats in Cozy Rooms
- 15 augustus – Hop ‘N’ Marty
- 15 augustus – Bunkers `944 FPS
- 15 augustus – 4 in 1 Bundle
Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.
Madden 26 is best tof geworden op de Switch 2. Heb de global jam demo van Drag x Drive gespeeld, maar vond het helemaal niks. Kreeg lamme armen van de besturing en spel zelf wordt tenminste voor mij persoonlijk heel snel saai.