[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 33

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Drag x Drive [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 14 augustus

Drag X Drive is een game die in het teken staat van basketbal. Op zichzelf niet zo bijzonder, ware het niet dat alle spelers in een rolstoel zitten. Slim bedacht, want dit scenario is daarmee uitermate geschikt om met de muisfunctie te spelen! Door met beide Joy-Cons te ‘muizen’, bestuur je met elke controller één rolstoelwiel. Je bestuurt de boel dus eigenlijk met je hele handen. Speel kleine potjes van 3 VS 3, speel mini-games of oefen tegen bots om beter te worden in deze interessante nieuwe game! Benieuwd naar de game? Wij mochten hem al eens proberen, hoe we dat vonden kun je hier lezen.

EA SPORTS Madden NFL 26 [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €79,99– 14 augustus

Madden is terug bij Nintendo! Deze football serie verscheen voor het laatst in 2013 op een Nintendo console, maar is nu weer terug! En wat kun je daarvan verwachten? Nou, allereerst natuurlijk vloeiende gameplay, verbeterde graphics en responsieve besturing die optimaal gebruikmaakt van de kracht van de Switch 2. Van haarscherpe stadionverlichting tot realistische tackles en slimme AI: de trailer maakt duidelijk dat dit een volwaardige Madden-ervaring wordt, niet zomaar een afgeslankte versie. Alle bekende modi keren terug, zoals Franchise Mode, Face of the Franchise en Ultimate Team. Of je nu een hele NFL-carrière uitspeelt of gewoon een snel potje doet met vrienden het kan allemaal, thuis of onderweg. Met actuele rosters, dynamisch weer en volledige NFL-licenties is dit hét moment voor fans op Nintendo.

OFF

Prijs in de Nintendo eShop: €14,79– 15 augustus

In OFF krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie is gestuurd. Jij, de speler, moet namelijk helpen de wereld van OFF te reinigen en te ontdoen van geestachtige wezens. Dit doe je door verschillende Zones te onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl jij deze vreemde wereld verkent, leer je daarnaast meer over de wereld en wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Gameplay gezien speelt de game als een turn-based RPG, waarbij de slagman levelt, nieuwe vaardigheden verzamelt en nieuwe partymembers aan zijn team toevoegt. Toch is het niet als standaard RPG’s. Zo zul je in plaats van met klassieke elementen zoals vuur en ijs werken met elementen als rook, plastic en suiker, en zijn ook de vele puzzels die de game rijk is niet zoals je gewend bent.

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 augustus

12 augustus – Escape the Backrooms: Bodycam

13 augustus – Faye Falling

13 augustus – Bunny Battle Nemesis

13 augustus – Rogue Raccoon

13 augustus – DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper

14 augustus – Bubble Wizard IV Saga

14 augustus – Iwakura Aria

14 augustus – Zumba: Treasure of the Marble Sea

14 augustus – Passion Puzzle – Hentai Maidens!

14 augustus – Korea Drone Flying Tour Anyang-si

14 augustus – Crossout Legends

14 augustus – Radiant: Guardians of Light

14 augustus – Toaplan Arcade Collection Vol.1

14 augustus – Curse Rounds

14 augustus – Na na Knights

14 augustus – Yarn Guardians

14 augustus – EGGCONSOLE ‘Brandish Renewal’

14 augustus – Bunny Girls

15 augustus – Bendy: Lone Wolf

15 augustus – Mind over Magnet

15 augustus – GOST of Time

15 augustus – 1989 After the War

15 augustus – Mad Skills BMX 2

15 augustus – Re:Play

15 augustus – Demons are Coming!

15 augustus – Tokyo Racer X

15 augustus – Camp Life: Wilderness Survival 2025

15 augustus – TetroMosaic, RacY: AutomatA

15 augustus – Learn to Play: Jungle Frog

15 augustus – Cats in Cozy Rooms

15 augustus – Hop ‘N’ Marty

15 augustus – Bunkers `944 FPS

15 augustus – 4 in 1 Bundle

