Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection verschijnt volgend jaar

De Nintendo Direct Partner Showcase begon vandaag al goed. Capcom opende de show met een gloednieuwe Monster Hunter. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection moet volgend jaar verschijnen en vertelt een gloednieuw verhaal.

In Stories 3 ga je op avontuur als een Rider. Als Rider leef je in harmonie met monsters, maar een vredig leventje zit er niet in. Dankzij een natuurramp, de Encroachment is er een monster verschenen die de wereld zou verdoemen. Hierdoor raken twee koninkrijken met elkaar in oorlog. De erfgenamen van deze koninkrijken besluiten om het heft in eigen handen te nemen en op zoek te gaan naar de waarheid. Jij als de enige Rahtalos Rider van Azuria

De game moet volgend jaar verschijnen voor Switch 2, maar ook andere platformen als PS5, Xbox Series en pc.