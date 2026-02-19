Bluey’s Quest for the Gold Pen ontvangt releasedatum voor Switch (2)

Bluey is al jaren een favoriet onder kinderen. Na Bluey: The Videogame, die in 2023 verscheen, werd vorig jaar een gloednieuwe Bluey-game aangekondigd. Op dat moment kreeg Bluey’s Quest for the Gold Pen geen releasedatum mee. Uitgever PM Studios heeft daar zojuist verandering in gebracht door een nieuwe trailer te delen. In die trailer wordt onthuld dat de game op 28 mei 2026 voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 verschijnt. Naast een digitale release komt er ook een fysieke release.

In Bluey’s Quest for the Gold Pen gaat de geliefde kinderheld op een epische zoektocht naar een stukje waardevol schrijfmateriaal. Het avontuur kenmerkt zich door allerlei handgetekende werelden die alleen Bluey zelf had kunnen bedenken. Het verhaal begint als ze rustig zit te tekenen, wanneer Papa haar speciale pen ‘yoinkt’ (letterlijk – kijk de trailer maar). Vervolgens duiken we de verbeeldingswereld van Bluey in om haar schrijfgerei terug te vinden. Zowel Mama als Papa spelen een belangrijke rol – Mama ontwerpt de werelden, en Papa heeft gewoon een supercoole fiets. Je speelt door negen prachtige levels, vol plezier, humor en avontuur. Net als de animatieserie leert deze game jonge gamers te ontdekken.

Hoe lijkt jou deze Bluey-game? Ga jij Bluey’s Quest for the Gold Pen op de releasedatum kopen? Laat het ons weten in de reacties!