[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 20

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Yasha: Legends of the Demon Blade

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 14 mei 2025

Yasha: Legends of the Demon Blade speelt zich af in een alternatieve versie van het historische Japan. Hoewel demonen en mensen daar lang vredig samenleefden, hebben demonen nu de overhand gekregen. Het is aan jou om de vrede te herstellen, en uiteraard worden daarbij veel demonen in mootjes gehakt. Dat doe je door middel van een roguelite, waarbij je het verhaal kan spelen als drie verschillende personages met allen hun eigen krachten en verhaallijn. Door tactisch gekozen wapens mee te nemen, recepten voor te bereiden en vriendschappen te sluiten met demonen baan je je een weg door het spel. Zo los je wellicht ook de mysteries op die op je pad komen. En met een beetje geluk kom je wat verborgen gebieden tegen!

Preserve

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 15 mei 2025

Preserve is een puzzelspel waarin je op reis gaat door een ecosysteem. Het doel van deze game is om verschillende landschappen, zoals bossen, savannes en riffen, in stand te houden, waarbij elk component samenwerkt in een symbiotische harmonie. Dit doe je door het ecosysteem zelf vorm te geven, door strategisch te denken en de balans te bewaren van je wereld. Je gebruikt hiervoor veel verschillende planten en dieren, waardoor je de omgeving helemaal je eigen kan maken. Verder is er niet alleen een puzzelmodus aanwezig, maar voor nog meer speelplezier ook een creative- en photo-modus. Gaat het jou lukken om een prachtig ecosysteem op te bouwen?

Capcom Fighting Collection 2

Prijs in de Nintendo eShop: €36,49 – 6 mei 2025

Het is weer tijd voor een flinke dosis nostalgie! Capcom Fighting Collection 2 is hier, en bevat 8 klassieke vechtspellen van Capcom. Dit varieert van obscure titels zoals Plasma Sword: Nightmare of Bilstein to absolute classics als Street Fighter Alpha 3 Upper. Maar ook Project Justice (wat het vervolg op Rival Schools is), Capcom vs. SNK 1 en 2, en de beruchte Capcom Fighting Evolution staan op de compilatie. De grootse verassing zal echter uit een vreemdere hoek komen, want deze titel bevat namelijk allebei de Power Stone-games; absolute klassiekers die oorspronkelijk op de Dreamcast waren verschenen. Allemaal met online multiplayer!

Wat verder verschijnt in de week van 12 tot en met 18 mei

12 mei – Linea: An Innerlight Game

13 mei – Labyrinth of the Demon King

14 mei – Super Engine GT: Turbo Spec

15 mei – Aureole: Wings of Hope

15 mei – 7’scarlet

15 mei – American Arcadia

15 mei – Boxville 2

15 mei – Into the Restless Ruins

15 mei – Hidden Kittens: Kingdom of Cats

15 mei – Death Park Remaster

15 mei – Our Exciting Summer Camp

15 mei – Race Track Maniacs

15 mei – Korean Drone Flying Tour: Taean-gun

15 mei – EGGCONSOLE ‘Schwarzschild’ PC-9801

15 mei – Apocalypse Market Simulator

16 mei – Kulebra Souls of Limbo

16 mei – Darts Fever – Definitive Edition

16 mei – Tank vs Tank – Platinum Edition

16 mei – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Hyper Edition

16 mei – Food Truck Business Simulator

16 mei – Treflix Mini games – Big Pack

16 mei – Neon Apex: Beyond the Limit

16 mei – Pool Fever

16 mei – Formula Racing Pad 2025

16 mei – Sky Revolver

16 mei – Pizza Bar Tycoon – Upgrade Edition

16 mei – Moto Rush GT – Grand Edition

16 mei – Knigts & Guns – Ultra Edition

17 mei – Only up cars!

