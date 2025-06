Parry Nightmare komt deze maand uit voor Nintendo Switch

Op zoek naar een nieuwe bullet hell-game om je tanden in te zetten? Dan heb je geluk! Later deze maand verschijnt Parry Nightmare namelijk voor Nintendo Switch. Na een succesvolle release op Steam vorig jaar hebben ontwikkelaar Kakukaku Games en uitgever Phoenixx ervoor gekozen om de overstap naar Nintendo te maken. Om precies te zijn, komt de game op 25 juni uit in de Nintendo eShop. Pre-orderen is al mogelijk.

Zoals de naam suggereert, baan jij je een weg door een nachtmerrie. Wat de naam óók suggereert, is dat het naast aanvallen voornamelijk juist gaat om verdedigen. Met je speciale parry move neem jij het op tegen de uiteenlopende vijanden en projectielen. Dat doe je niet in je eentje. Op je reis word je vergezeld door Honno-chan, een andere versie van jezelf. Ze is er ook niet alleen voor het gezelschap en helpt je met het verslaan van je vijanden. Jij stunt ze, zij deelt de genadeklap uit. Teamwork.

Benieuwd geworden? Hieronder kun je de trailer bekijken voor een eerste indruk van Parry Nightmare.