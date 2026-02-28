[Review] Gear.Club Unlimited 3 – Een middenklasser

De Gear.Club-reeks gaat inmiddels alweer behoorlijk wat jaartjes mee. Wat zo’n 10 jaar geleden begon als mobiele racer, is inmiddels een console only-franchise geworden. Het nieuwste deel in de serie, Gear.Club Unlimited 3, komt bovendien eerst ook nog eens exclusief naar de Nintendo Switch 2 voordat het naar andere consoles komt. Mogen we daar blij mee zijn of kunnen we deze racer net zo goed laten liggen?

Al snel een indruk van de game

Racegames hebben mij altijd aangegrepen en dat begon al in het PlayStation 1-tijdperk. Toegankelijke racers als Ridge Racer maar ook V-Rally wisten me altijd lang te boeien. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Need for Speed Underground-serie én de Tokyo Highway Challenge-spellen op de Dreamcast. Gear.Club Unlimited 3 wilde ik dan ook graag uitproberen, want de Switch 2 kan best nog een leuke racer erbij hebben. Al na een paar uurtjes spelen was redelijk duidelijk met wat voor een titel we hier te maken hebben. Geen slecht spel, maar een echte topper kon ik het al snel niet noemen. Ik neem je graag hierin graag mee in mijn review!

Gear.Club Unlimited 3 is qua opzet vrij eenvoudig en dat is niet meteen het sterkste punt van het spel. Wanneer je het spel start zie je in het menu dat er een carrièremodus is, dat je een losse race kunt rijden en nog aan wat instellingen kunt sleutelen. Mijn eerste gedachte was dan ook waar is de rest? En is er ook geen online modus? Al snel kwam ik erachter dat dit inderdaad is waar we het mee moeten doen. Wat mij betreft is het echt een gemiste kans dat het spel niet online speelbaar is. Tegenwoordig is dat toch wel een beetje de norm en het verlengt de speelduur simpelweg aanzienlijk.

De carrièremodus

Dan maar aan de slag met de carrièremodus. Kortgezegd worden verschillende races aan elkaar gepraat door middel van tekstballonnen en tekeningen, terwijl je in de tussentijd je eigen Gear.Club hoofdkantoor opzet in Japan. De verschillende races worden hierdoor afgewisseld met wat management-taken en het uitbouwen van je garage om auto’s mooier en beter te maken. De opzet hiervan is leuk. Al is het allemaal wel erg simpel, zeker omdat het verhaal met tekst en tekeningen aan elkaar wordt gepraat. Je verbetert weliswaar je auto’s, je verzamelt middelen, zoekt sponsors en ga zo maar door, maar het mist échte diepgang doordat alles wat je doet eigenlijk steeds kleine lineaire stapjes zijn.



Wat wel een sterk is aan de carrièremodus, is het feit dat de races erg gevarieerd zijn. Soms moet je een race tegen de klok doen, de andere keer moet je als eerst over de finish komen of een tegenstander verslaan. De Japanse snelwegduels springen er echter in positieve zin bovenuit en doen we ook heel erg denken aan de vroegere Tokyo Highway Challenge-spellen. In deze races is het de bedoeling om een tegenstander te verslaan door zo lang mogelijk ver voor hem te blijven rijden. Hoe verder je voor staat, des te groter deel van zijn levensbalk eraf gaat. Zodra de tegenstander K.O. is, heb jij gewonnen. Dit zijn interessante en intense reces die zich op de snelweg afspelen tussen het overige verkeer door. Wat mij betreft zijn dit de leukste momenten van het spel, maar de afwisseling tussen de verschillende races op zich vormen ook een sterk punt.

De besturing werkt verder prima en dat zorgt ervoor dat het racen op zich echt wel leuk is. Fijn is ook dat de game zich zowel in Japan als Frankrijk afspeelt, wat voor variatie in de banen zorgt. Zo race je langs zonnige kustgebieden, mooie Japanse natuurparken én op snelwegen in het donker.

Gear.Club Unlimited 3 is op grafisch vlak redelijk te noemen. Dat heeft ermee te maken dat je de keuze hebt tussen een quality mode of een performance mode. Je zult dus moeten kiezen tussen een hogere aantal frames per seconde of mooiere beelden. Kies je voor mooiere beelden, dan merk je wel dat de framerate nogal eens een dipje krijgt. Kies je voor een hogere framerate, dan merk je dat er in wordt geleverd op met name de textures in de omgevingen.

Positief is wel dat in de quality mode de auto’s er echt geweldig uitzien en glanzen van pracht. De omgevingen ogen redelijk oké, maar hadden wel iets gedetailleerder mogen zijn. Doordat deze in performance mode nog iets minder gedetailleerd worden, krijg je dan een toch iets wat teleurstellende ervaring. Al met al oogt het spel dus redelijk prima, maar de ontwikkelaars hadden wel meer uit de Switch 2 kunnen halen. Speel je op 60 frames per seconde dan is de snelheid wel heerlijk intens. Uiteindelijk is het dus aan jou waar jouw voorkeur ligt.