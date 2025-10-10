Philna Fantasy komt ook naar de Switch

Anotherindie en Silver Adventurer hebben aangekondigd dat Philna Fantasy naar de Switch komt. Wanneer dat zou moeten gebeuren is nog niet bekend, de game heeft momenteel alleen de aankondiging van een demo binnenkort op Steam. Het zou dus nog wel even kunnen duren. Voor iedereen die geintereseerd is in deze pixel-srt actie RPG is er wel alvast een trailer vrijgegeven. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Philna Fantasy volgt het verhaal van een buitenaardse avonturier, die per ongeluk op het continent van Volant terecht komt. Verken de wereld, vecht met monster, verken donkere kerkers, los puzzels op en kies de juiste uitrusting voor je personage. De game heeft zijn roots echt in de RPG, met het vinden van schatten, het verzamelen en verbeteren van je personage en uitrusting en natuurlijk de mogelijkheid om zelf dingen te bouwen. Brouw potions met verschillende effecten, maak je uitrustingen sterker en bewerk edelstenen. Uiteindelijk zul je sterk genoeg zijn om het echte avontuur aan te gaan. Vind verloren herinneringen terug, vecht tegen een invasie van schaduwen en leg een donker complot bloot dat het gehele koninkrijk bedreigt.