Plants vs. Zombies: Replanted ontvangt een gameplaytrailer

Eerder dit jaar, op de laatste dag van juli, werd er officieel bekendgemaakt dat Plants vs. Zombies: Replanted naar de Nintendo Switch en Switch 2 zou komen. De game laat op dit moment nog een periode op zich wachten, maar inmiddels is er wel een nieuwe gameplaytrailer online gezet. Daarin zien we, zoals je verwacht, veel meer gameplay, maar ook dat je samen met vrienden via GameShare kun spelen. De titel gaat op 23 oktober voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, wat geldt voor beide consoles.

In Plants vs. Zombies: Replanted keer de klassieker terug, maar dan groter, kleurrijker en gekker dan ooit tevoren! Dat betekent dat spelers opnieuw kunnen genieten van de welbekende achtertuingevechten, maar dan met nieuwe levels, verrassende wendingen en zelfs dingen over de franchisegeschiedenis. Tevens is er nu een lokale coöpstand aanwezig zodat je samen met een vriend jullie achtertuin kunnen verdedigen, want daar draait deze game nou eenmaal om. Verder zijn de klassieke minigames, waaronder Wall-Nut Bowling, natuurlijk ook weer aanwezig. Dus, ben jij er klaar voor om die zombies een lesje te leren?

Ben je benieuwd geworden naar hoe de gameplay van Plants vs. Zombies: Replanted eruitziet? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!