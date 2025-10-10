Little Nightmares III is vanaf vandaag te spelen

Vandaag is de release van het derde deel uit de bekende Little Nightmares-horror-puzzelplatformer-franchise. Little Nightmares III is zowel voor de Nintendo Switch als de Switch 2 uitgekomen. En dat wordt gevierd met een nieuwe launch-trailer. Oorspronkelijk zou de game in 2024 verschijnen, maar de makers hadden toch meer tijd nodig om de game de aandacht en liefde te geven die het verdient. Dat betekent dat we twee jaar na de aankondiging op Gamescom 2023: Opening Night Live eindelijk van het derde deel kunnen gaan genieten.

In Little Nightmares III volg je de reis van Low and Alone, terwijl ze op zoek gaan naar een pad dat hen uit het ‘Niets’ kan leiden. Ze zitten gevangen in de ‘Spiraal’, een cluster van verontrustende plaatsen. De twee vrienden zullen moeten samenwerken om te overleven in een gevaarlijke wereld vol gruwel en waanideeën. Afgelopen Gamescom hebben wij een nieuwe demo van dit deel mogen spelen. Waarom wij erg benieuwd zijn naar het eindresultaat lees je in onze preview. Dat er extra tijd genomen is voor de ontwikkeling belooft dan ook veel goeds.

Ga jij met Little Nightmares III aan de slag? Laat het ons weten in de reacties!