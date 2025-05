Pikmin Bloom evenement rond klassieke Nintendo consoles

Het is alweer bijna 3,5 jaar geleden dat Pikmin Bloom verscheen voor smartphones. Om dat te vieren zal er op 1 mei een nieuw evenement van start gaan. Tijdens dit evenement zullen er nieuwe Decor-Pikmin voorbij komen die bekende Nintendo-producten dragen. Dit keer zullen het Pikmin zijn met outfits op basis van de klassieke consoles uit de jaren ’80 en ’90. Ook zullen er Pikmin verschijnen met het klaversymbool van de klassieke speelkaarten van het bedrijf.

Het evenement zal van 00:00 lokale tijd tot en met 31 mei 23:59 lokale tijd duren en laat spelers naast het vinden van de Pikmin ook verschillende challenge-missies aangaan. Deze missies geven je allerlei beloningen. Zoals Game Button Cells, dit zijn zaadjes die in de Console decor Pikmin uitgroeien. Andere beloningen zijn bloemblaadjes of andere nuttige items. Let wel op: de Game Button Cells moeten voor het einde van het evenement gebruikt zijn. Vanaf 1 juni zijn ze niets meer waard.

Meer informatie kun je hier vinden.