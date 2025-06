Pixel art-RPG Sea Fantasy aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Metasla heeft aangekondigd dat hun pixel art-RPG Sea Fantasy ook naar de Nintendo Switch gaat komen. In januari verscheen dit visavontuur voor de pc via Steam. En nu komt de game dus ook digitaal beschikbaar voor Nintendo Switch spelers. We hoeven niet lang te wachten, want Sea Fantasy is vanaf 19 juni te koop via de Nintendo eShop.

In Sea Fantasy draait het allemaal om vissen. En het mooie is dat je door al dat vissen de wereld kan redden! Twee jonge mannen, Rod en Axel, hebben de taak om in de pixel art wereld te vissen voor hun leven. Pas wanneer ze het hele SeaAZ-alfabet weten binnen te hengelen wordt de destructie van de wereld voorkomen. Maar er is meer te doen dan alleen vissen. Zo zul je ook dungeons moeten verkennen, vismaterialen moeten craften en per boot op onderzoek moeten gaan in de zeewereld. Maak gebruik van de vaardigheden van Rod en Axel door op de juiste momenten te wisselen van personage. Lukt het jou om het zeeleven te herstellen?

Ben jij fan van vissen, pixel art en RPG’s? Dan is Sea Fantasy misschien wel een game voor jou. Bekijk de nieuwe trailer hieronder!