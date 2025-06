Artbook Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective verlaat naar oktober 2025

November vorig jaar berichtten we jullie over de aankondiging van het artbook Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective. In samenwerking met bekende uitgever van guides en artbooks Piggyback brengt Nintendo dit boek uit. Toen werd nog gesproken over een release in de zomer van 2025. Maar Piggyback laat nu weten dat het artbook niet in de zomer maar in het najaar verschijnt en wel op 28 oktober 2025.

De pre-orders voor het artbook zijn al wel geopend. Zo vind je via de site van Piggyback een hele lijst met aanbieders, waaronder Bol.com of Amazon. Maar het artbook is ook al vooruit te bestellen bij bijvoorbeeld Nedgame en wellicht ook bij andere verkopers. De prijs voor het boek is €44,99. Er staan op de site van de verschillende aanbieders trouwens verschillende releasedata genoemd. Maar Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective verschijnt dus op 28 oktober 2025, zoals ook de site van Piggyback zelf aangeeft.

Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective is een hardcover verzamelboek van 212 pagina’s met talloze concept tekeningen, schetsen en een selectie illustraties van de eerste drie games uit de Metroid Prime-serie. Dan hebben we het over Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption en Metroid Prime Remastered. Het gaat dus om meer dan 20 jaar aan geschiedenis qua ontwikkeling en artwork. Maar er is meer, ook zal er exclusief commentaar van Nintendo-producer Kensuke Tanabe en ontwikkelaar Retro Studios te vinden zijn. Dat klinkt als een must-have voor fans van deze serie.

Over de serie gesproken: heb jij onze preview van Metroid Prime 4: Beyond al gelezen? Deze vind je hier. Er is nog geen concrete releasedatum, maar de game komt ergens in 2025 naar de Switch (2).

