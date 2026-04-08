PLANTED! wordt ergens in 2026 uitgebracht op de Nintendo Switch

Deze middag is er aangekondigd dat ontwikkelaar Cloth Cat Games en uitgever Curveball Games druk bezig zijn met de release van PLANTED!. Het partyspel zal ergens dit jaar moeten verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. In welke periode van 2026 de game moet verschijnen, is op dit moment nog onduidelijk. Wel hebben we dankzij het YouTube-kanaal van Curveball Games de eerste trailer ontvangen, die onderaan dit artikel te bekijken is.

PLANTED! is een coöp-partyspel, waarin jij samen met drie andere vrienden gewassen moet planten en laten groeien. Omdat battelen in deze game centraal staat, is het ook mogelijk om de gegroeide gewassen naar jouw medespelers te gooien. Hiermee lig je ze dwars, al kunnen ze ook jouw groenten stelen waardoor jij inkomsten misloopt. Strategisch nadenken is dus evenals van belang! Tevens zijn er nog power-ups aanwezig, die je misschien wel helpen met het behalen van de winst.