Platformer Jumper Jon verschijnt deze maand nog voor de Nintendo Switch

Begin december schreven we over de aankondiging van Jumper Jon. Inmiddels is er door indie-ontwikkelaar Ogre Pixel ook een concrete releasedatum bekendgemaakt. De metroidvania-stijl plaformer is vanaf 25 februari aanstaande te koop in de Nintendo eShop en kost €9,99. Met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

In Jumper Jon speel je als Jon, een kleine duivel die op de rand van hemel en hel (Limbo) leeft. Op een dag valt er iets van boven. Dat blijkt het meisje Jane te zijn. Samen gaan Jon en Jane in de hel op onderzoek uit om de balans tussen goed en kwaad op aarde te herstellen. Onderweg verzamel je speciale items, red je zielen en vecht je je weg door hel. Het unieke aan deze game is het tijdselement. Elke 30 seconden ga je dood, tenzij je veren verzamelt die als save point fungeren. Gelukkig maakt het niet uit hoe vaak je doodgaat, je behoudt de items die je hebt verzameld en gaat gewoon weer verder vanaf het laatste check point. Dat wordt dus rennen geblazen.

Ga jij je geduld testen in Jumper Jon? Laat het ons weten in de reacties!