Releasedatum voor Onimusha 2: Samurai’s Destiny al bekend

Een week na de aankondiging van de remaster van Onimusha 2: Samurai’s Destiny is er al een concrete releasedatum bekendgemaakt. Capcom heeft laten weten dat de remaster op 23 mei 2025 verschijnt. Ook werden er details gedeeld over de verbeteringen in de remaster. Dit gebeurde gisteren tijdens de State of Play uitzending van Sony. De nieuwe trailer die werd getoond kun je onderaan dit bericht bewonderen.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny kwam oorspronkelijk uit in 2002 voor de PlayStation 2. Het is een actie-avonturen game dat zich afspeelt in Middeleeuws Japan. Het verhaal draait om protagonist, Jubei Yagyu, wiens missie het is wraak te nemen op krijgsheer Nobunaga Oda. De sinistere krijgsheer is namelijk verantwoordelijk voor het elimineren van de Yagyu clan. Jubei moet het opnemen tegen een demonen leger. Tijdens zijn missie leert hij over zijn ‘oni’ erfenis waardoor hij speciale krachten verkrijgt. De remaster brengt naast HD graphics vooral zogenaamde QoL verbeteringen. Denk aan meer moeilijkheidsniveaus zoals de ‘ Hel modus’, auto-save en het kunnen overslaan van cutscenes.

Ook het eerste deel uit 2001, Onimusha: Warlords, is op de Switch te spelen. De geremasterde Switch port verscheen in 2019 en is te verkrijgen via de Nintendo eShop. Tot en met 23 februari is deel 1 nog in de aanbieding voor €9,99 (50% korting). Onimusha 2: Samurai’s Destiny is de sequel, maar volgens Capcom ook losstaand te spelen.

Gaat de remaster van Onimusha 2: Samurai’s Destiny op jouw wensenlijstje komen? Laat het ons weten in de reacties!