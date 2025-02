Pokémon Café Remix krijgt nieuwe gerechten en Pokémon

Tijdens de Pokémon Presents presentatie van vandaag werden er verschillende aankondigingen gedaan voor diverse Pokémon-games. Waaronder ook voor Pokémon Café Remix. Vanaf morgen 28 februari start een nieuw event in de game. Dit event staat in het teken van de Pokémon Flapple en Appletun. Het event werd tijdens de presentatie aangekondigd middels een korte trailer die je hieronder kunt bekijken.

Het event loopt van 28 februari tot 14 maart in de game. Tijdens dit event kun je kiezen om Flapple of Appletun toe te voegen aan je personeel. Ook worden de starter Pokémon van de Paldea regio tijdens het event één voor één uitgerold om in het spel te verschijnen. Wanneer je nu inlogt wordt je in de game beloond met Pikachu in een speciale outfit. Doe je dit 3 dagen op rij dan sluit ook Eevee zich bij jou aan in een unieke outfit.

Zorgt dit nieuws ervoor dat jij weer fanatiek Pokémon Café Remix gaat spelen? Laat het weten in de reacties!