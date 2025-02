Kijk hem hier, de Pokémon Presents van Pokémon Day 2025 vanaf 15:00

Fijne Pokémon Day iedereen! Vandaag is het alweer 29 jaar geleden dat Pokémon voor het eerst in Japan verscheen. Om dat te vieren heeft The Pokémon Company vandaag weer traditioneel een nieuwe presentatie voor ons klaarstaan. De nieuwe Pokémon Presents zal ongeveer 19 minuten duren (normale tijd voor deze presentatie) en bevat verschillende Pokémon projecten. Zo zullen mobiele games aan bod komen, maar ook anime, kaarten en waarschijnlijk Pokémon Legends Z-A. Ook is er door een bekende leaker gehint naar een nieuwe game met codenaam Synapse.