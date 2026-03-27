[Gerucht] Nate The Hate lekt twee nieuwe games voor de Switch 2 van Nintendo.

Nate the Hate is terug met een lading geruchten. In een gloednieuwe video praat hij over games voor de zomer en het najaar en tussen die games zit een paar flinke verrassingen. Zo noemt hij dat deze zomer er een gloednieuwe Star Fox-game moet verschijnen. Iets wat sinds 2016 al niet meer is gebeurd met de release van Star Fox Zero. Op zich is het geen hele gekke game om te verschijnen. Zeker niet aangezien Fox weer even in de schijnwerpers staat. Het zou een visueel sterke en klassieke Star Fox moeten worden met online multiplayer. Tot slot zou die onthuld moeten worden in april. Dat ondanks dat hij geen Direct verwacht voor juni.

Daarnaast zegt Nate dat er dit najaar geen 3D Mario zal verschijnen. Deze zal nog wat langer op zich laten wachten volgens hem. Wel komt er een andere bekende franchise met een “nieuwe” game. Zo is de grote najaars titel volgens hem een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hij noemt het echt een remake en dus geen remaster. Wat dit precies zal inhouden zal moeten blijken.

Alles wat hij heeft te melden is terug te horen in onderstaande video. Hoewel Nate the Hate over het algemeen erg goed is met zijn leaks is dit alles natuurlijk niet zeker en nog steeds een gerucht. Neem het dus ook niet aan als een feit. Zeker zo lang van te voren, releasedata kunnen erg veranderen.