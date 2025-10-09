Pokémon Center online nu ook in de EU, helaas nog niet voor Nederland

Hoewel Japan, Amerika, Canada en het VK al jaren een online Pokémon Center hebben (Japan heeft ook fysieke winkels), viel het vaste land van Europa nog buiten de boot. Daar lijkt nu verandering in te komen. Vandaag heeft The Pokémon Company International namelijk de eerste winkel binnen de EU online gezet in beta. Helaas verstuurt de site niets naar Nederland, maar het is een eerste stap. Wel kun je natuurlijk via via het toch naar Nederland krijgen.

De site heeft bovendien nog niet alle producten van de andere locaties, dus hopelijk is dit een blik op meer. De website lijkt in elk geval nu al overbelast te zijn van het bezoek, wat een redelijk idee geeft van de interesse. Het is hoe dan ook opvallend dat er nu een Pokémon Center in Europa is. Een aantal jaar geleden vertelde The Pokémon Company mij namelijk nog dat het onwaarschijnlijk was doordat ieder EU-land andere certificeringsregels had voor veiligheid van producten.

De site is hier te bereiken.