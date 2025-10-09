[Review] We Were Here Together – waren ze allemaal maar zo goed

We Were Here Together is de derde We Were Here-game die naar de Switch komt. Na We Were Here en We Were Here Too die wij niet heel goed beoordeelden verschijnt ook deze game vandaag en ik moet zeggen: ik ben zeer positief verrast. Eigenlijk alle problemen van de eerste twee games waren hier nergens te bekennen.

In We Were Here Together ben je in een poolgebied en krijg je de coördinaten van teamgenoten die in de problemen zitten. Samen met een partner ga je op reddingstocht, maar al snel kom je in een verhaal terecht waar veel meer op het spel staat dan het leven van je mede ontdekkers. Van ijzige grotten tot een verlaten mijn en zelfs een kasteel, ieder met hun eigen unieke puzzels die perfect aansluiten op de omgevingen. De ingesproken tekst helpt ook zeker om het spel naar een nieuw niveau te brengen.

Puzzels diverser en uitgebreider dan ooit

De diversiteit van de puzzels is waar de game het beste schijnt. Door de verschillende locaties weet de game veel diverser om te gaan met puzzels. Deze zijn bovendien een stuk complexer en uitgebreider dan eerdere spellen in de serie. Denk bijvoorbeeld aan een hele alchemie tabel om een steen te maken. Of het groeien van verschillende planten om drankjes te maken en zo uiteindelijk een vleesetende plant te verslaan.

Dit alles nog steeds met de klassieke voice chat gameplay waarbij je een walkietalkie gebruikt om met elkaar te communiceren. In de eerdere games was dit nog redelijk simpel te doen met wat fantasie over hoe je dingen omschrijft, maar hier is het spel wel echt duidelijk complexer geworden met hoe verschillend de informatie is voor iedere speler.

Problemen nergens te bekennen

Waar ik met We Were Here en We Were Here Too tegen vele problemen aanliep zoals slechte textures waardoor elementen slecht te lezen waren en bugs die progressie blokkeerden. Hier is daar niets van te bekennen. De graphics zijn nog steeds redelijk simpel, maar voelen overal veel scherper aan en boeken en teksten zijn veel leesbaarder. In twee sessies hebben ik en mijn medespeler de game doorgespeeld en geen enkel probleem ervaren. Precies de elementen waar ik vorige keer over viel, heb je hier geen last van.

Kort, maar ijzersterk

We Were Here Together is uitstekende game, de gameplay is geweldig met zeer weinig fouten. Eigenlijk alles waar ik in de vorige games tegenaan liep zoals de bugs, slechte graphics en verbindingsproblemen zijn hier niets van terug te zien. Geen enkele keer moesten ik en mijn partner een stuk opnieuw doen of kwamen we vast te zitten door een bug. De puzzels zitten erg goed in elkaar en hebben zeker wat denkwerk nodig om goed doorheen te komen. Ook het verhaal is interessanter gemaakt door voice acting en meer diepgang waardoor je ook het idee hebt dat je onderzoek een doel heeft. Kortom, een uitstekende puzzelgame, zeker voor € 12,99 (nu tijdelijk nog € 11,69).