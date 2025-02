Pyoro teaset mogelijk nieuwe Pokémon game, Project Synapse, voor donderdag

Als je Nintendo-nieuws al langere tijd volgt dan ken je ondertussen Pyoro wel. De bekende leaker wist langere tijd alles correct te leaken rondom Nintendo. Na een domme fout waarbij hij zijn bron verraadde, verdween die voor een langere periode. Ondertussen is hij weer terug op X en Bluesky onder een nieuwe naam. Ook nu weet hij steeds weer correct te zijn met zijn leaks. Zoals recentelijk deelde hij voor de State of Play van PlayStation een Yu-Gi-Oh! kaart met Abyss Warrior afgebeeld. Tijdens de presentatie werd Warriors: Abyss onthuld.

Nu heeft die op Bluesky een afbeelding geplaatst van synapsen. Nu zegt dit misschien niet heel veel als je vorig jaar niet heel actief het nieuws volgde. Echter, tijdens de hack van Game Freak is er een game gelekt genaamd Synapse. Er is geen visueel beeld van, maar het zou een samenwerking zijn met Game Freak en ILCA en zou een multiplayer game moeten worden. Mogelijk dus dat we hiervan komende donderdag bij dePokémon Presents een eerste blik op kunnen werpen.