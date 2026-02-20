OEPS, Nintendo site bevestigt Pokémon LeafGreen en FireRed

Het was eerder al een gerucht, maar Pokémon LeafGreen en FireRed komen naar de Switch en Switch 2 als losse games. Dat blijkt uit verschillende Nintendo pagina’s. Zo zijn de games in meerdere talen te pre-orderen in de eShop voor € 19,99. De releasedatum is op 27 februari, Pokémon Day. Zoals verwacht zijn de games dus geen onderdeel van Nintendo Classics, maar het lijkt verder ook minimaal aangepast.

Zo hoef je geen nieuwe graphics te verwachtten. Ook is er geen nieuwe content aan het spel toegevoegd. Gelukkig krijg je wel toegang tot de Sevii Islands. Het moet wel nog blijken of de event Pokémon ook te verkrijgen zijn in deze versie. Wel is er ondersteuning voor het traden van Pokémon en komt er binnenkortt ondersteuning voor Pokémon HOME.