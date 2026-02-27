Pokémon onthult generatie 10 met eerste beelden Pokémon Winds & Waves

Het is de verjaardag van Pokémon en als afsluiter van de Pokémon Presents heeft onthuld dat Pokémon Winds en Waves volgend jaar zullen verschijnen op de Nintendo Switch 2. Zoals verwacht door vele leaks zal de game zich afspelen op een eilandengroep die geïnspireerd is op Indonesië.

Opvallend is dat de game er nu al veel gedetailleerder uitziet dan de voorgaande spellen. De bossen en locaties zijn dichter begroeid met betere textures. Bovendien voelt de natuur ook al meteen gevarieerder aan. Zeker aangezien de game je ook weer terug laat keren onder water. Dit is de eerste keer in tijden dat Pokémon spelers de kans geeft om de onderwaterwereld te verkennen.

De trailer toont nog niet heel veel informatie, maar wel dat ook deze game weer een grote open wereld heeft met verschillende free roaming Pokémon. Vooralsnog zijn er weinig nieuwe Pokémon onthuld. De enigen zijn de starters. Zo heb je de Grass-starter Browt, een kleine vogel. De Fire-starter Pombon, welke gebasseerd is op een hond. Tot slot hebben we nog de Water-starter Gecqua, die zoals je kunt verwachten aan de naam op een gecko is gebasseerd.

Opvallend is dat de games pas in 2027 zullen verschijnen. Dat betekent dat er dit najaar geen grote Pokémon-release is zoals het er nu naar uitziet.