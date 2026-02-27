Pokémon FireRed en LeafGreen krijgen wel HOME-integratie, maar beperkt

Bij de aankondiging van Pokémon FireRed & LeafGreen stond oorspronkelijk dat ze te verbinden zouden zijn met Pokémon Home. Die berichtgeving werd verwijderd zonder opheldering. Vandaag is dan bevestigd dat de games wel een vorm van integratie krijgen. Helaas is dat niet om je Pokédex te vullen.

In de launchtrailer werd namelijk onthuld dat je geen Pokémon naar je games kunt brengen. Hierdoor is de National Pokédex niet te completen in het spel. Mogelijk wel als er later nog eens een uitgave van de derde generatie verschijnt, maar die kans is klein.