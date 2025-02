Pokémon heeft nieuwe docureeks van Road to Worlds aangekondigd

Vorig jaar bracht The Pokémon Company een speciale docuserie uit. De Road to Worlds was een serie van vier afleveringen die een kijkje gaf in de bijzondere wereld van competitief Pokémon spelen. Deze serie focuste zich echter alleen op het pad voor het TCG-aspect van de World Championships. Nu komt daar een tweede reeks bij.

Het nieuwe seizoen bestaat uit drie afleveringen, waarin spelers, commentatoren en professors van de Pokémon-videospellen gevolgd worden en over hun ambities en prestaties vertellen. Nieuwe afleveringen worden wekelijks gedeeld op het officiële YouTube-kanaal van Pokémon. Aflevering 1 is op vrijdag 7 maart 2025 en heet ‘Best in the World’

Je kunt de oude afleveringen hier nog eens terugkijken voor de nieuwe serie op 7 maart van start gaat.