Bekijk hier het openingsfilmpje van Mario Tennis Fever

Aanstaande donderdag is het wachten voor Switch 2-bezitters voorbij: dan verschijnt het allernieuwste Mario Tennis-spel immers op die console. We moeten dus nog heel even wachten, maar beetje bij beetje zien we online steeds meer van de game voorbijkomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al een preview voor jullie geschreven. Toch is het openingsfilmpje van de aankomende titel inmiddels ook online gezet op Nintendo haar YouTube-kanalen. In onderstaande video spelen Peach, Bowser, Daisy en Mario de hoofdrol en is te zien dat er diverse Fever-rackets gebruikt worden.

Daarnaast heeft Nintendo Nederland buiten dit filmpje om, ook nog Valentijnsdagkaarten met leuke uitspraken naar met de wereld gedeeld. In totaal zijn het vier stuks, die je zelf kunt printen. Ga jij jouw perfecte match via deze manier op 14 februari in het zonnetje zetten? Klik dan hier of op onderstaande afbeelding om de kaarten te bekijken en te downloaden via de officiële website van Nintendo.