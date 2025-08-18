Pokémon Legends: Z-A krijgt Pokémon Battles voor vier spelers

Vandaag is duidelijk geworden dat Pokémon Legends: Z-A de mogelijkheid zal bieden om tegen drie andere trainers tegelijkertijd te vechten. Dit kan met de gloednieuwe Z-A Battle Club. In de Z-A Battle Club (Link Battles) proberen maximaal vier spelers binnen de gestelde tijdslimiet zo veel mogelijk Pokémon te verslaan en de koppositie te grijpen.

In Ranked Battles kunnen maximaal vier Trainers uit de hele wereld online om punten met elkaar strijden. Wanneer spelers voldoende punten hebben verdiend, stijgen ze op de ranglijst. Trainers beginnen met rang Z en kunnen helemaal opklimmen naar rang A, de hoogste rang. Spelers kunnen in-game beloningen verdienen wanneer een gevecht eindigt of wanneer hun ranking stijgt. Extra beloningen worden toegekend op basis van hun eindklassering na een vastgestelde tijdsperiode. Omdat beloningen van seizoen tot seizoen verschillen, is actieve deelname vereist om op de ranglijst te klimmen en beloningen te verdienen.

Spelers kunnen daarnaast via lokale communicatie of online plezier beleven aan Private Battles met hun vrienden.

Pokémon Legends: Z-A zal vanaf 16 oktober 2025 verkrijgbaar zijn voor Nintendo Switch 2- en Nintendo Switch-systemen. Er zal daarnaast een bundel verkrijgbaar zijn met een Nintendo Switch 2 en Pokémon Legends: Z-A – ​Nintendo Switch 2 Edition.

De Mega Evolutions van Pokémon Legends: Z-A zijn ook beschikbaar in deze competitieve multiplayermodus. In onderstaande trailer zien we dit onder andere voorbij komen.