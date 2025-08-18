Morgen om 15:00 krijgen we een speciale Kirby Air Riders Direct

Verrassing, voor een derde keer in een maand hebben we een Nintendo presentatie. Na een Partner Direct en een Indie World komt er nu een Kirby Air Riders Direct. Deze presentatie zal morgen om 15:00 van start gaan en biedt kijkers een uitgebreide kijk op de aankomende titel. Hoewel het niet bekend gemaakt is, zal de presentatie waarschijnlijk door Sakurai gehost worden en krijgen we maar liefst 45 minuten aan informatie rondom de game.

Het zou hoog tijd worden dat we meer horen. De game moet deze maand verschijnen, maar naast de introductietrailer hebben we nog geen informatie ontvangen.