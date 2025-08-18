Rune Factory: Guardians of Azuma al meer dan 500.000 keer verkocht

Rune Factory: Guardians of Azuma verscheen op 30 mei voor de Nintendo Switch. Tegelijk met de launch van de Switch 2 verscheen op 5 juni ook de Switch 2-versie. Kennelijk viel het nieuwste deel uit de Rune Factory-reeks bij spelers in de smaak, want via het officiële X-kanaal wordt nu bekendgemaakt dat de game sinds de release wereldwijd al meer dan 500.000 keer is verkocht:

Dit getal betreft zowel het aantal verkochte (digitale) exemplaren voor de beide Nintendo-consoles als die voor de pc via Steam. Hoeveel dat er precies per platform zijn is nog niet door Marvelous naar buiten gebracht. Wel blijkt uit verkoopcijfers van Famitsu dat er in Japan minstens 75.524 exemplaren van de Switch en 22.169 exemplaren van de Switch 2 zijn verkocht. Maar goed, deze cijfers zijn alleen gebaseerd op de retailverkopen in Japan. Bovendien gaat het om verkoopcijfers van de week van 21 juni, dus waarschijnlijk liggen ze inmiddels veel hoger. En de Steam-verkopen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Wie weet gaan we die cijfermatige uitsplitsing nog horen, al is het mooiste nieuws natuurlijk gewoonweg dat de game het goed doet.

Heb jij Rune Factory: Guardians of Azuma al gespeeld? Of hoor je nu voor het eerst van deze game? Als dat laatste het geval is, check dan vooral nog onze reviews van de Switch-versie en van de Nintendo Switch 2-upgrade.