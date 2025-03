Pokémon Legends: Z-A verschijnt eind 2025

Tijdens de Nintendo Direct vanmiddag is de langverwachte nieuwe Pokémon titel aangekondigd: Pokémon Legends: Z-A. Een precieze releasedatum is er nog niet, maar Pokémon Legends: Z-A verschijnt ergens eind 2025. Tijdens de Direct werden nieuwe beelden gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Spelers kunnen een groots avontuur in de bekende metropool Lumiose City tegemoet zien. De stad wordt opnieuw ingericht zodat mensen en Pokémon zich allebei thuis voelen en prettig kunnen samenleven. Na aankomst in Lumiose City kies je een van deze drie Pokémon als partner: Chikorita, Tepig of Totodile. In de wildzones van Lumiose City kun je Pokémon vangen, maar pas op dat ze niet agressief worden. Wanneer het nacht wordt verandert de aura van de Metropool en het is tijd om deel te nemen aan toernooien in de Z-A Royale. Maak gebruik van Mega-Evolutie om je Pokémon sterker te maken. Vecht jezelf omhoog van level Z naar level A! En ontdek de schatten in de twee dag en nacht-zijden van Lumiose City. Wat vind jij op jouw avontuur?