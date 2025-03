STORY OF SEASONS: Grand Bazaar komt eind augustus naar de Nintendo Switch

Nintendo’s hybride console heeft al een aantal STORY OF SEASONS-spellen mogen ontvangen. Echter is het na een handje vol games nog niet afgelopen, want tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd STORY OF SEASONS: Grand Bazaar aangekondigd. In tegenstelling tot sommige andere titels valt de wachttijd van dit spel nog wel mee. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar komt namelijk op woensdag 27 augustus naar de Nintendo Switch!

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zephyr Town. Dit dropje, waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe leven! Het spel belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn die barst van activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die jij zelf hebt verzamelt kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar.

Wist je trouwens al dat deze titel oorspronkelijk op de Nintendo DS verscheen? Gelukkig heeft de Switch-versie van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar een nieuw linkje verf gekregen, al kun je gerust zeggen dat er een hele pot verf is gebruikt om het spel een modern uiterlijk te geven. Heb ik je benieuwd gemaakt? Neem dan snel een kijkje naar onderstaand fragment dat je kon zin in de Nintendo Direct.