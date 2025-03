Nintendo Switch krijgt virtuele cartridges

Nintendo heeft vanmiddag tijdens de Nintendo Direct aangekondigd dat ze virtuele cartridges toevoegen aan de Nintendo Switch. Wat dit inhoudt is dat digitale games nu worden geconverteerd naar virtuele cartridges. Het voordeel hiervan is dat je digitale Switch-games hiermee op je account kunt opslaan en via een apart menu snel en toegankelijk op je andere Switch kunt downloaden. Mocht je toevallig niet meerdere Switch consoles in huis hebben dan heeft deze nieuwe update nog een tweede handige optie. Je kunt je virtuele cartridges namelijk uitlenen aan mensen binnen je Nintendo Switch Online familie via draadloze communicatie. Dat bespaart weer de nodige kosten voor je vrienden en familieleden. De virtuele cartridges update verschijnt in april voor de Nintendo Switch. Of we deze virtuele cartridges ook op de Switch 2 gaan zien is nu nog niet duidelijk, maar met zo’n grote update tegen het einde van de levenscyclus kunnen we hier wel op rekenen.

Ben jij blij met deze nieuwe opties voor digitale games? En ga jij hier veel gebruik van maken? Laat het weten in de reacties!